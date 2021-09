CONMEBOL anuncia criação da Copa EuroAmérica

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 17:16 Facebook

A CONMEBOL anunciou, esta terça-feira, a criação da Copa EuroAmérica em conjunto com a UEFA, um encontro entre os vencedores do Campeonato da Europa de futebol e da Copa América.

As duas instituições vão organizar o jogo entre a Itália e a Argentina, os vencedores do Euro 2020 e da Copa América 2021, que se vai disputar em junho do próximo ano, com estádio ainda por definir.

O acordo entre a UEFA, que gere o futebol europeu, e a CONMEBOL, que tem as mesmas funções na América do Sul, estabelece a realização de três edições desta partida, com a abertura de um escritório em Londres para coordenar o projeto.

A Copa EuroAmérica é uma ampliação das parcerias entre os dois organismos, que vão colaborar no futebol feminino, futsal, categorias juvenis, intercâmbio de árbitros e programas de formação.