Conor McGregor apresenta proposta pelo Chelsea

O polémico lutador de MMA, Conor McGregor, apresentou uma proposta no valor de 1.8 biliões de euros para a aquisição do Chelsea. Esta oferta vem no seguimento do facto de Roman Abramovich ter colocado o clube à venda.

"Venho por este meio apresentar a minha oferta de 1,5 mil milhões de libras", escreveu o irlandês, nas redes sociais. Contudo os valores oferecidos ainda estão bem longe dos 3.6 biliões de euros requeridos pelo proprietário russo.

Além de Conor McGregor, também Mushsin Bayrak, multimilionário turco, está em negociações com Abramovich para tentar a aquisição do Chelsea.