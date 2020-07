Conor McGregor convidado para o treino do Real Madrid por Sérgio Ramos

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:46 Facebook

O reconhecido lutador do UFC foi convidado pelo capitão do Real Madrid para ir realizar um treino no clube. Este convite surgiu depois de McGregor publicar no Instagram uma série de vídeos a praticar remates à baliza.

"O que achas, Sérgio Ramos?", foi a questão de McGregor, à qual o espanhol respondeu "Muito bom, amigo! Aceitavas uma sessão de treino no Real Madrid? És mais que bem-vindo".

McGregor mostrou-se recetivo ao convite do defesa central, respondendo: "Meu irmão, obrigado! Na próxima vez que estiver em Madrid seria uma honra".

O atleta de MMA e o futebolista desenvolveram uma amizade através das redes sociais. Sérgio Ramos publicou um vídeo no treino, onde, depois de marcar um golo, caminhou como o irlandês costuma fazer, perguntando-lhe o que achava.

McGregor gostou e publicou uma história, deixando uma mensagem a Ramos.

McGregor e Ramos trocaram várias mensagens nas redes sociais Foto: Instagram/Conor McGregor

Depois desta troca de mensagens os dois atletas parecem ter desenvolvido uma amizade que pode culminar numa ida a Madrid de McGregor.