Vingança e KO: os planos de Conor McGregor para sábado

Conor McGregor está de regresso à competição este sábado, na tentativa de vingar a única derrota por nocaute na carreira. Enfrenta Dustin Poirier, naquela que será a desforra do combate de janeiro.

Tudo pronto para aquele que promete ser um dos combates mais vistos da história do UFC. O presidente da organização, Dana White, já referiu que nunca nenhum evento teve tantas pré-compras como o UFC 264, justificando a grande expectativa em torno desta luta.

Esta será a terceira vez que os dois atletas se enfrentam. Em 2014, McGregor estava a caminhar para tornar-se numa grande estrela das artes marciais mistas (MMA) e deu um passo em frente nesse trajeto com a sua exibição. Venceu Poirier em apenas 1 minuto e 46 segundos, finalizando o adversário por KO.

Em janeiro deste ano, a história já foi diferente. Conor pretendia dar sequência ao ciclo de vitórias, depois de ter nocauteado Donald Cerrone um ano antes. No segundo combate com Poirier, foi surpreendido pela estratégia do adversário: lançou vários pontapés ao gémeo retirando grande parte da mobilidade do lutador, facilitando assim a finalização. Foi a primeira vez que sofreu uma derrota por KO no MMA.

A desforra foi rapidamente marcada e agora, seis meses depois, vão enfrentar-se novamente. McGregor referiu que não teve a família presente na preparação para este combate e que, quando assim é, é um "homem com más intenções". Na conferência de imprensa de antevisão ao combate, Dustin Poirier desvalorizou todo o "bate boca" que o irlandês lhe lançou e até entrou no jogo psicológico, algo pouco comum de alguém que tem sempre uma postura muito respeitadora.

O clima entre os dois está mais intenso quando comparado com o segundo combate. Nessa altura, ambos surgiram na conferência mais respeitosos e com maior foco na competição, não na troca de galhardetes.

Dustin Poirier e Conor Mcgregor enfrentam-se na madrugada deste sábado, no combate principal do UFC 264.