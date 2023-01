Conquistar um ponto sentado? O tenista australiano Popyrin fê-lo

Rui Almeida Santos Hoje às 20:58 Facebook

O australiano Alexei Popyrin deu a volta a uma desvantagem de um set no intenso duelo com o norte-americano Marcos Giron. Dessa reviravolta sobressai um ponto conquistado enquanto estava... sentado.

Alexei Popyrin e Marcos Giron proporcionaram um belo espetáculo em Adelaide, na Austrália, com o tenista da casa a conseguir recuperar do primeiro set perdido (6-4), acabando por vencer a partida por 2-1, com os parciais de 6-4 e 6-3.

Por entre vários pontos bem disputados, sobressai aquele que Popyrin conquistou quando se encontrava sentado no court, depois de ter devolvido uma bola, em esforço, junto à rede.

O triunfo permite a Alexei Popyrin avançar para os quartos de final do ATP 250 de Adelaide, um dos vários torneios australianos que servem de preparação para o Open da Austrália, que decorrerá entre os dias 16 e 29 de janeiro.

Veja as imagens (a partir do minuto 8.46):