Conselho de Arbitragem faz participação contra Sérgio Conceição

Em causa estão as declarações do treinador do F. C. Porto antes do jogo com o Rio Ave.

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol fez uma participação contra Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, por entender que as declarações do técnico antes do jogo com o Rio Ave foram uma forma de condicionar os árbitros nesta reta final do campeonato.

Na antevisão do jogo, que os dragões empataram (1-1), Sérgio Conceição fez a seguinte afirmação: "Sou realista e sei muito bem as dificuldades que vamos ter até ao final da época. Temos de estar muito atentos e unidos para conseguirmos ganhar este campeonato. Existirão momentos de grande dificuldade. É preciso estar atento a este final de campeonato. E, depois, dentro de aquilo que é o nosso trabalho dentro dos 90, 96 ou 100 minutos, poderemos dar o nosso melhor".

O Conselho de Arbitragem entende que esta afirmação do treinador do F. C. Porto é uma forma de pressão junto dos árbitros e, por isso, fez uma participação de Sérgio Conceição no Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.