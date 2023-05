Conselho de Disciplina abre um processo de averiguações a Pepe e Colombatto

JN Hoje às 18:43 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu, esta terça-feira, um processo de averiguações a Pepe e a Santiago Colombatto, para apurar o que aconteceu entre os dois jogadores no jogo a contar para a Taça de Portugal.

Durante o encontro, Pepe acusou o jogador dos minhotos de insultos racistas - "chamou-me mono", disse no final da partida o central portista -, versão que o médio do Famalicão negou no dia seguinte. "Nunca tive uma atitude ou um comentário racista, nem durante a minha carreira profissional nem em criança. Também não permito que estes tipos de ofensas sejam cometidos na minha presença. Os meus valores estão acima de tudo", escreveu Colombatto nas redes sociais.

O Conselho de Disciplina da FPF pretende saber o que se passou e o árbitro Manuel Mota escreveu no relatório do jogo que não ouviu qualquer insulto. "Aos 87 minutos o jogador nº 3 (Pepe) do clube A dirigiu-se ao árbitro dizendo que o nº 97 (Colombatto) do clube B lhe chamou macaco e que eu ouvi. Ao que respondi macaco não chamou, embora tenha ouvido uma palavra que não consegui perceber", apontou Manuel Mota. Os dois jogadores deverão ser chamados para depoimento neste processo de averiguações agora instaurado.