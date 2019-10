Hoje às 20:32 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) arquivou o processo de inquérito instaurado ao treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, e ao guarda-redes do Sporting, Renan Ribeiro, após o incidente entre os dois no clássico da 34ª jornada da pretérita temporada, que os portistas venceram por 2-1, no Dragão.

"Por inexistir fundamento suficiente para a instauração de procedimento disciplinar contra o jogador Renon Ribeiro, contra o treinador Sérgio Conceição, contra os jogadores suplentes e suplementares de ambos as equipas e os demais agentes desportivos que entraram sem outorização da equipa de arbitragem no retângulo de jogo, ocordam os membros da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da FPF em ordenar o arquivamento do processo de inquérito instaurado quanto a estes, nos termos do disposto no artigo 268.º - A n.º 3 alínea a) do RDLPFP 2018-2019", lê-se no acordão do CD, divulgado esta terça-feira.

Recorde o momento em causa: