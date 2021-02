Conselho de Disciplina confirma quinto cartão amarelo a Weigl

Hoje às 20:01 Facebook

O mapa de castigos referente à 19.ª jornada da Liga foi divulgado esta quarta-feira e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou o quinto cartão amarelo mostrado a Weigl, depois de ouvir a argumentação do jogador, bem como dos árbitros, que confirmaram que viram o lance em toda a sua extensão.

"O arguido (Weigl) foi notificado dos relatórios oficiais do jogo no dia 15/02/2021, dos quais consta que o jogador arguido foi admoestado com um cartão amarelo por 'Simulou ter sido rasteirado, tentando enganar o árbitro'. O arguido apresentou alegações no dia 16/02/2021, acompanhadas de imagens-vídeo, argumentando, em síntese, que o jogador não simulou ter sido rasteirado, por ter existido contacto de um jogador adversário", começa por referir o mapa de castigos.

E prossegue assim: "Foram questionados todos os elementos da equipa de arbitragem sobre se tinham ou não percecionado o referido lance em toda a sua extensão, tendo todos eles respondido afirmativamente. Analisada a defesa apresentada e os esclarecimentos prestados pela equipa de arbitragem, este Conselho de Disciplina - Secção Profissional entende que não pode sobrepor-se ao juízo técnico qualificado do árbitro declarando inexistir uma falta intolerável à luz das Leis do Jogo de futebol, em situações, como in casu, a equipa de arbitragem assinala e pune um comportamento antidesportivo, reiterando em esclarecimentos ulteriores este seu juízo. Atento o exposto, confirma-se o cartão amarelo com o qual foi admoestado o arguido, com as consequências disciplinares previstas no artigo 164.º do RDLPFP".

O Benfica, conforme já havia noticiado o JN, vai interpor um recurso ao Conselho de Disciplina para despenalizar o jogador e, só depois, mantendo-se esta decisão, como se perspetiva, poderá levar o caso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Posto isto, o médio alemão deverá mesmo falhar o jogo da próxima jornada, frente ao Farense, no Algarve.