Conselho de Disciplina da FPF abre processo disciplinar a Vizela e Sporting

Em causa está o jogo entre as duas equipas, na 18.ª jornada da Liga, em que se registaram momentos de tensão, dentro e fora do relvado.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar ao Vizela e ao Sporting por factos ocorridos no jogo entre ambas as equipas, no dia 16 de janeiro deste ano, a contar para a 18.ª jornada da Liga.

Perto do final do encontro, Nuno Santos atirou água na direção da bancada onde estavam adeptos do Vizela. Raphael Guzzo não gostou da atitude e colocou a mão no pescoço do jogador do Sporting.

Seguiram-se momentos de tensão, com alguns empurrões entre elementos de ambos os bancos de suplentes. O treinador de guarda-redes dos leões, Vital, acabaria mesmo por ser expulso.

O jogo foi retomado pouco depois, mas, após o apito final do árbitro do encontro, a GNR teve de entrar no relvado para evitar males maiores e de intervir na bancada para que os adeptos do Sporting não invadissem a zona destinada aos adeptos do Vizela.

Na sequência destes incidentes, Nuno Santos foi suspenso por um jogo. Para além de ter atirado água na direção da bancada, "levou as mãos aos genitais, gesticulando na direção dos adeptos", segundo refere o relatório do árbitro.

O Sporting venceu o jogo em Vizela por 2-0. Os golos foram apontados por Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, ainda na primeira parte.