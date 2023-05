Conselho de Disciplina instaura oito processos ao jogo F. C. Porto-Casa Pia

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, Vasco Matos, técnico-adjunto do Casa Pia, a equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira e dois delegados vão ter de responder ao inquérito a elaborar pelo Conselho de Disciplina federativo.

Na sequência dos incidentes na parte final do jogo de domingo entre o F. C. Porto e o Casa Pia (2-1), da 32.ª jornada da Liga de futebol, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar processos disciplinares a Sérgio Conceição, treinador da equipa portista, Vasco Matos, adjunto dos casapianos, aos agentes de arbitragem Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder Carvalho, e aos delegados da Liga, Alexandre Bento e Faustino Santos.

A decisão tem por objeto "factos ocorridos em jogo (...), não descritos nos relatórios oficiais de jogo", refere, em comunicado, aquele organismo.

O processo foi enviado, nesta quinta-feira, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.