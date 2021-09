Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Pepe

JN Hoje às 18:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Em comunicado, o Conselho de Disciplina informou, esta quinta-feira, que o processo foi aberto na sequência de uma participação disciplinar realizada pelo Sporting tendo por base factos ocorridos no clássico da 5.ª jornada disputado no Estádio José Alvalade.

A Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Pepe, defesa do F. C. Porto.

A abertura do processo deve-se à "participação disciplinar efetuada pelo Sporting", que "tem por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal Bwin", referindo-se, ao lance entre Pepe e o defesa do Sporting, Coates.

Recorde-se que a 13 de setembro, o Sporting já havia solicitado à Comissão de Instrutores (CI) da Liga que elaborasse um auto de flagrante delito a Pepe por considerar que houve uma agressão ao central Coates, mas a CI arquivou o pedido do emblema leonino.