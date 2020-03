Conselho de Disciplina instaura processo a Pinto da Costa

Hoje às 16:45 Facebook

O Conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar a Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, na sequência das "declarações sobre arbitragem" proferidas numa entrevista ao Porto Canal.

No programa do canal dos dragões, que foi para o ar na segunda-feira à noite, o dirigente portista teceu duras críticas à arbitragem de Artur Soares Dias no encontro entre os azuis e brancos e o Rio Ave (1-1), no passado sábado, no estádio do Dragão.

Pinto da Costa queixou-se de um alegado penálti sobre o avançado maliano Marega e do posicionamento das linhas de fora de jogo, que ditou a anulação do golo de Soares, que daria o 2-1 aos portistas, considerando que nem Soares Dias, nem Vasco Santos (no VAR) têm condições para apitar mais jogos do F. C. Porto.

O presidente dos dragões afirmou, ainda, que iria pedir uma auditoria aos sistema do VAR que analisa esse tipo de lances.