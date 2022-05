Conselho de Disciplina multa Rui Costa

JN Hoje às 22:28 Facebook

O Conselho de Disciplina (CD) condenou Rui Costa, líder do Benfica, a uma pena de multa de 1150 euros devido a criticas do dirigente à arbitragem, no final do jogo com o Gil Vicente, dirigido por Artur Soares Dias, na Luz.

O Conselho de Disciplina (CD) condenou Rui Costa, presidente do Benfica, por "comportamento incorreto violador de deveres gerais, na sequência de

declarações proferidas, na conferência de imprensa após o jogo entre a Sport Lisboa e Benfica- Futebol SAD e a Gil Vicente Futebol Clube - Futebol SDUQ, realizado no dia 02 de fevereiro de 2022, com repercussão na imprensa escrita desportiva", pode ler-se na decisão publicada no site da Liga.

O CD aplicou uma multa de 1150 euros ao dirigente. Os encarnados, que perderam o encontro por 2-1, criticaram a arbitragem daquele embate, mas também de situações em jogos anteriores.