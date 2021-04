Conselho de Disciplina multa Sérgio Conceição por declarações

JN Hoje às 17:42 Facebook

O treinador do F. C. Porto foi, esta terça-feira, multado pelo Conselho de Disciplina por declarações proferidas na antevisão do jogo com o Portimonense, na primeira volta do campeonato.

Antes da receção ao Portimonense, em novembro, Sérgio Conceição tinha sido expulso na jornada anterior, diante do Paços de Ferreira, e punido com uma suspensão de 15 dias. Em antevisão ao jogo com os algarvios, o técnico deixou críticas à decisão da equipa de arbitragem.

"Foi ridícula a minha expulsão. Foi a expulsão mais ridícula que houve. Um simples olhar e cara pesada deu-me expulsão. Fui ter com ele no balneário e ele disse: 'expulsei-te não por algo que disseste ou por falta de respeito, mas pela tua cara'. Há testemunhas disso", disse o treinador dos azuis e brancos.

Perante estas afirmações, o Conselho de Disciplina decidiu castigar Sérgio Conceição com uma multa de 1913 euros.