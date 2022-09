Conselho de Disciplina não vai punir jornalista

Organismo entende que caso gera oportunidade para "clarificar" legalidade da norma aplicada.

O Conselho de Disciplina (CD), sabe o JN, não equaciona punir a jornalista Rita Latas, da Sport TV, alvo de um processo disciplinar por ter questionado Ruben Amorim, treinador do Sporting, sobre declarações de Slimani na entrevista rápida no fim do jogo entre os leões e o Chaves.

Fonte oficial de organismo sublinhou ao JN que "o CD estava obrigado a instaurar um procedimento disciplinar, uma vez que a situação constava do relatório do delegado", mas revelou que aquele órgão disciplinar não pondera sancionar a jornalista, sendo que o caso permite abrir caminho para "clarificar a aparente desconformidade constitucional" da norma do Regulamento Disciplinar aplicada. Nesse sentido, o organismo decidiu atribuir "natureza urgente" ao dossiê.