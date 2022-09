Conselho de Disciplina nega recurso e Gonçalo Ramos falha Famalicão

Organismo classificou o recurso do Benfica como "improcedente" e o avançado português vai mesmo ficar de fora do embate contra os famalicenses.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta sexta-feira a resposta ao recurso do Benfica, relativo ao segundo cartão amarelo, e consequente vermelho, mostrado a Gonçalo Ramos no encontro entre as águias e o Vizela.

O organismo classificou o recurso como "improcedente", ou seja, recusou-o. Posto isto, Gonçalo Ramos irá mesmo falhar a deslocação ao Famalicão, marcada para este sábado às 15.30.

Recorde-se que nos minutos finais do Benfica-Vizela, Gonçalo Ramos viu o segundo cartão amarelo e foi expulso por Fábio Veríssimo, por ter simulado uma grande penalidade.