Conselho de Disciplina rejeita recurso de Sérgio Conceição

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) rejeitou, esta sexta-feira, o recurso apresentado pelo treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, ao castigo de 21 dias de suspensão, apurou o JN.

Na quarta-feira passada, o o técnico azul e brancos ficou a conhecer a pena aplicada na sequência do cartão vermelho e das palavras dirigidas ao árbitro Hugo Miguel, no final do encontro com o Moreirense (1-1), da 29.ª jornada da Liga.

No mesmo dia à noite, em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa, presidente portista, tinha avançado que o clube iria recorrer do castigo aplicado a Sérgio Conceição mal fosse notificado, mas esta sexta-feira o mesmo foi recusado pelo órgão federativo.

Para além dos 21 dias de suspensão, o treinador do F. C. Porto, foi multado em 10200 euros, por "Lesão da honra e da reputação" do árbitro.

Mantendo-se o castigo, Sérgio Conceição não está no banco esta sexta-feira frente ao Famalicão, a 6 de Maio na Luz frente ao Benfica, e na receção ao Rio Ave, a 15 de maio, só voltando na 34.ª e última jornada ante o Belenenses SAD.