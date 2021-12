Conselho de Disciplina rejeita recurso de Sérgio Conceição

Miguel Pataco Ontem às 21:40 Facebook

O Pleno do órgão disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a suspensão de 15 dias aplicada ao treinador do F. C. Porto que, assim, não poderá estar no banco de suplentes frente ao Rio Ave, esta quarta-feira, em jogo da Taça da Liga. Dragões estudam recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Sérgio Conceição foi castigado, na semana passada, pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF com 15 dias de suspensão e uma multa de 7650 euros por causa das críticas feitas ao árbitro no final do jogo Belenenses SAD-F. C. Porto, realizado a 4 de fevereiro.

O castigo foi proferido como uma Decisão Singular do CD, o que permitiu à SAD dos dragões recorrer para o Pleno, que teve efeitos suspensivos e, assim, o treinador pôde estar no banco frente ao Braga, no passado fim de semana.

Agora, com a confirmação do castigo por parte do Pleno federativo, Sérgio Conceição começa a cumprir a suspensão de 15 dias, falhando, por isso, o duelo com o Rio Ave, da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

Segundo apurou o JN, o F. C. Porto ainda estuda a possibilidade de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), mas este procedimento não tem efeitos suspensivos imediatos. Para que tal suceda, os dragões terão de apresentar uma providência cautelar a pedir essa suspensão do castigo.

Caso o TAD não aceite o recurso azul e branco, Sérgio Conceição falhará, além do Rio Ave, os jogos com o Vizela, da 15.ª jornada do campeonato agendado para domingo, e o clássico com o Benfica, da Taça de Portugal, marcado para o dia 23 deste mês.