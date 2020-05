JN Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol considerou improcedentes dois recursos apresentados pelo F. C. Porto.

O F. C. Porto contestou as multas, num valor conjunto de 24 mil euros, aplicadas após as partidas frente ao Benfica e Vitória de Guimarães, por comportamento incorreto dos adeptos azuis e brancos.

Esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol declarou "improcedentes" os recursos apresentados pelos dragões.