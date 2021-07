Conselho de Disciplina suspende porta-voz do Sporting por 38 dias

JN Hoje às 19:29 Facebook

O porta-voz do Sporting, Miguel Braga foi punido com uma suspensão de 38, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as declarações do dirigente leonino sobre arbitragem nas redes sociais e no programa "Raio-X", do canal do clube, a 4 de janeiro deste ano. Miguel Braga não se livra ainda de uma multa no valor de 6380 euros.

O Conselho de Disciplina aplicou ainda uma outra multa, de 20.910 euros à SAD leonina, fruto das mesmas declarações.

"A perceção que tenho é que os árbitros têm medo de, em caso de dúvida, tomarem certas decisões que possam prejudicar Benfica ou F. C. Porto", afirmou Miguel Braga, no referido dia, em alusão a lances decorridos nos jogos dos rivais contra Portimonense e V. Guimarães, respetivamente. Na altura, o responsável pela comunicação do Sporting falou sobre um processo instaurado pelo Conselho de Disciplina a Rúben Amorim: "É preciso perder o medo de ir contra o poder instituído que é representado pelo Benfica e o F. C. Porto", assinalou.