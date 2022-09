Conselho de Disciplina abre processo a Miguel Afonso

Treinador foi acusado de assédio sexual e suspenso pelo Famalicão.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta sexta-feira, que instaurou um processo disciplinar a Miguel Afonso, treinador do futebol feminino do Famalicão. O organismo considera que o processo disciplinar é de "natureza urgente".

O CD determinou ainda a suspensão preventiva não automática do treinador, tal como está previsto no regulamento.

De recordar que, tal como o JN adiantou esta manhã, as jogadoras do Rio Ave apresentaram na Federação Portuguesa de Futebol uma queixa contra o treinador Miguel Afonso. As futebolistas acusam o técnico de assédio sexual, num caso que remonta à época 2020/21, quando Miguel Afonso orientava o clube de Vila do Conde. O Famalicão comunicou esta sexta-feira que o treinador foi suspenso das suas funções, até que a verdade dos factos seja apurada.