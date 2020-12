Conselho Fiscal do Santos "chumba" proposta por Lucas Veríssimo

Luís Antunes Hoje às 17:30 Facebook

A mais recente oferta das águias por Lucas Veríssimo, central desejado por Jorge Jesus, recebeu, esta terça-feira, um parecer negativo do Conselho Fiscal (CF) do clube, segundo a imprensa brasileira.

Este passo antecede a análise e votação das ofertas pelo jogador que serão realizadas já depois de quarta-feira pelo Conselho Deliberativo do "Peixe". De acordo com a mesma fonte, o CF aceitou a proposta do Al Nassr treinado por Rui Vitória.

Recorde-se que Luís Filipe Vieira deslocou-se recentemente ao Brasil para melhorar a oferta anterior e sugerir o pagamento parcial dos 6,5 milhões de euros da proposta global - cerca de 1,3 milhões de euros já em janeiro.

A alteração não terá sido para já suficiente para convencer aquele organismo. Recorde-se que Lucas Veríssimo já fez saber que desejava jogar nas águias lideradas por Jorge Jesus