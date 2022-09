Conspiração dos ferros em vitória algarvia

Golo solitário faz sorrir o Portimonense. Chaves reagiu tarde. Jogo teve quatro bolas nos postes.

Derrotados na jornada anterior nos estádios de Sporting e F. C. Porto, interessava saber quem reagia melhor no Portimonense-Chaves. A equipa algarvia fez pela vida e conseguiu nova vitória (1-0), a terceira seguida em casa, enquanto os transmontanos somaram mais um jogo sem ganhar (duas derrotas e um empate desde o surpreendente triunfo em Alvalade).

Sem ser brilhante, a partida foi entretida e o golo solitário de Paulo Estrela, num penálti contestado pelos flavienses, podia não ter sido o único da noite. Os jogadores das duas equipas tiveram pontaria a mais e acertaram quatro vezes nos ferros, primeiro o Chaves, depois o Portimonense, em dose dupla, e a seguir outra vez os visitantes.

A formação da casa foi melhor na primeira parte e a vantagem tangencial revelou-se escassa para tanto domínio. O Chaves reagiu no segundo tempo e o guarda-redes Nakamura salvou os algarvios do empate, num livre direto, perto do fim. Já nos descontos, Steven Vitória viu vermelho direto e deixou os flavienses ainda com menos hipóteses de evitar a derrota.

No final, Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, sublinhou: "tivemos cinco, seis bolas de golo antes do intervalo. Foram três pontos muito difíceis".

Já Vítor Campelos, treinador do Chaves, afirmou: "entrámos bem e estávamos por cima. O penálti, enfim. Os jogadores chocaram."