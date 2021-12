Contacto de risco muda árbitro do F. C. Porto-Braga

JN Hoje às 11:42 Facebook

António Nobre vai apitar o duelo entre dragões e minhotos, da 14.ª jornada do campeonato, substituindo Rui Costa, já que um elemento da equipa de arbitragem do juiz da AF Porto teve um contacto de risco com um infetado com covid-19.

A mudança foi anunciada esta quinta-feira de manhã pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, que confirmou que "um dos árbitros inicialmente nomeados teve contacto de risco com pessoa infetada com covid-19, pelo que entrou em isolamento".

Assim, António Nobre, que estava designado como videoárbitro para a partida, passa a árbitro principal do encontro de domingo (20.30 horas), enquanto o VAR será Vasco Santos, que terá o auxílio de João Bessa Silva.