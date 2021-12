Contas do F. C. Porto aprovadas por "esmagadora maioria"

JN Ontem às 23:24 Facebook

No encerramento da Assembleia-geral, Pinto da Costa garantiu: "Vamos continuar a lutar para que o F. C. Porto possa continuar a apresentar contas com resultados positivos como os desta".

As contas do F. C. Porto relativas à época 2020/21 foram aprovadas, esta terça-feira à noite.

De acordo com o site oficial do clube, as mesmas "foram aprovadas por uma esmagadora maioria dos presentes na Assembleia Geral".

"Os resultados das contas consolidadas foram positivos em mais de 30 milhões de euros, pelo que as contas portistas foram aprovadas com apenas uma abstenção", lê-se.

A nota adianta ainda que Fernando Gomes, administrador da SAD portista, "expôs detalhadamente os números dos Relatórios e Contas individual e consolidado".

Destaque ainda para a intervenção do presidente Pinto da Costa: "Vamos continuar a lutar para que o F. C. Porto possa continuar a apresentar contas com resultados positivos como os desta".