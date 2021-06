Contas do Leixões aprovadas por unanimidade

JN Hoje às 18:45 Facebook

A Assembleia Geral do Leixões realizou-se no sábado e as contas do clube de Matosinhos acabaram por ser aprovadas.

Em comunicado publicado no site oficial, o Leixões informa que a reunião "cumpriu com todas as regras e exigências decorrentes da pandemia" e que o relatório de contas foi aprovado por unanimidade, pela primeira vez, na última década.

"A apresentação dos Relatórios e Contas dos diferentes anos em epígrafe, teve a intervenção do Presidente do Leixões Sport Club, Prof.º Jorge Moreira, que explanou os vários aspetos relacionados com os desafios enfrentados na vida do clube. Seguiu-se a votação e aprovação dos Relatórios e Contas que, pela primeira vez na última década, foram aprovados por unanimidade", pode ler-se.