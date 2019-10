Contas do Sporting são aprovadas por 44,1% dos sócios

Luís Mota Hoje às 00:18, atualizado às 00:26 Facebook

O Relatório e Contas do exercício de 2018/19 do Sporting foi, esta quinta-feira à noite, aprovado pelos sócios presentes na assembleia-geral que decorreu no pavilhão João Rocha.

Numa AG mais concorrida do que o habitual, votaram 1352 sócios, que representam um total de 7431 votos. E, pese a forte contestação ao presidente Frederico Varandas, no final da contagem o orçamento foi aprovado com 52,95% de votos a favor e 47,05% contra.

Curiosamente, dos 1352 sócios presentes apenas 44,1% votaram a favor do orçamento, sendo que 55,9% se opuseram à aprovação. Apesar disso, o orçamento foi aprovado, pois, tal como acontece nas assembleias-gerais eleitorais, os votos dos associados mais antigos têm mais peso do que os dos mais jovens.