Conte: "Tenho um grande respeito por Rúben Amorim"

Técnico do Tottenham devolveu elogios ao treinador do Sporting e rejeita favoritismo dos londrinos para vencerem o grupo D da Liga dos Campeões.

Na antecâmara do Sporting-Tottenham de terça-feira (17.45 horas), Antonio Conte teceu rasgados elogios a Rúben Amorim, depois de o técnico leonino o ter caracterizado como "um treinador vencedor". "Tenho um grande respeito por Amorim, que está a mostrar ser um grande treinador. É jovem, mas tem boas ideias e a equipa é muito boa. Venceram a Liga depois de muitos anos e isso mostra que o trabalho tem sido fantástico. É sempre difícil jogar contra os três grandes de Portugal. Temos um grande respeito e sabemos que o jogo vai ser muito duro. No entanto, a Champions é isto e sabemos que temos de competir contra as melhores equipas do mundo", atirou o italiano, que abordou a mudança de planeamento para este encontro, depois de ter visto o jogo do fim-de-semana frente ao Manchester City ser adiado, consequência do falecimento da rainha Isabel II.

Vai ser um jogo difícil para nós, mas também para o Sporting

"Não jogando no sábado recuperámos melhor. E a situação mudou em termos da rotação, porque quando jogamos de três em três dias os jogadores têm de descansar para não arriscarem lesões. O jogo com o City foi adiado e deu-nos a possibilidade de recuperar bem. E estou mais relaxado na hora de escolher o onze inicial", admitiu Conte.

Depois de vencer em casa o Marselha na primeira jornada, "spurs" e leões lideram o grupo D com três pontos, mas o técnico italiano descarta favoritismos. "Penso, sinceramente, que este grupo é muito equilibrado. É muito difícil porque podes perder pontos em todos os jogos. Não vejo favoritos neste grupo. A nossa ambição é passar à fase seguinte e é para isso que estamos a trabalhar. Amanhã vai ser um jogo difícil para nós, mas também para o Sporting", frisou, antes de abordar o luto pela morte da rainha.

"Ficámos todos tristes com a morte da Rainha, porque estamos a falar de uma pessoa que fez um serviço fantástico em Inglaterra. É um momento de grande tristeza no país. Sexta-feira estive em Buckingham para viver esse momento histórico. Todos vamos recordar para o resto da nossa vida. Aproveito para dar as condolências por mim, pelos jogadores e pelo clube à Família Real. Temos de seguir em frente, mas acho que a decisão da Premier League em adiar a jornada mostrou muito respeito pela rainha", atirou.