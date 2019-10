Contestação na Catalunha deve adiar o Barcelona-Real Madrid para dezembro

Hoje às 12:20 Facebook

Depois de o F. C. Barcelona ter recusado disputar o clássico com o Real Madrid no Santiago Bernabéu, em Madrid, como foi proposto pela Liga espanhola de futebol, a solução deve passar pelo adiamento do encontro para 18 de dezembro.

Segundo revela, esta quinta-feira, o jornal desportivo espanhol "Marca", o clássico Barcelona-Real Madrid, agendado para o dia 26 de outubro em Camp Nou, deverá ser adiado para 18 de dezembro, estando a decisão nas mãos do Comité de Competição federativa.

A Liga pedira à Real Federação Espanhola de Futebol que o jogo fosse disputado na capital espanhola, devido aos incidentes na Catalunha.

O Barcelona recebeu a notificação da proposta e decidiu não aceitar a inversão da ordem dos jogos.