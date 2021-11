Continua por definir quem ficará com o bronze no Europeu de hóquei em patins

JN/Agências Hoje às 22:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Jogo de atribuição do 3.º e do 4.º lugar, entre Portugal e Itália, foi cancelado, devido a casos de covid-19 na equipa lusa. Federação europeia ainda estuda formas de resolver o caso

Ainda não foi encontrada uma solução para a atribuição da medalha de bronze relativa ao recente Campeonato da Europa de hóquei em patins, que se disputou em Paredes. Após o cancelamento do jogo de atribuição do 3.º e do 4.º lugar, que iria opor Portugal à Itália, devido a dois casos positivos de covid-19 na equipa portuguesa, João Rodrigues e Henrique Magalhães, a federação europeia continua por definir uma posição final sobre o caso.

Em comunicado, a entidade ressalva ainda que foram cumpridos todos os protocolos sanitários aplicados em Portugal, no que concerne no combate à pandemia do novo coronavírus.

Hoje, o Barcelona deu conta de que também Hélder Nunes acusou positivo à covid-19, estando o jogador a cumprir um período de quarentena em Portugal.

A seleção portuguesa terminou a fase inicial do Europeu na terceira posição, com os mesmos pontos dos finalistas Espanha e França, mas em desvantagem no confronto direto. Na final, a seleção espanhola derrotou a congénere gaulesa por 2-1, após prolongamento.