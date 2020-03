Contraprova a Jorge Jesus também com resultado "inconclusivo"

JN Hoje às 08:37, atualizado às 08:49 Facebook

Depois de um primeiro teste a Covid-19 ter dado "positivo fraco ou inconclusivo", a contraprova realizada a Jorge Jesus para despiste da doença também foi inconclusiva.

A informação foi avançada nas redes sociais do Flamengo, numa mensagem onde, além de dar conta do segundo resultado, o clube brasileiro informa que, "por recomendação do laboratório responsável", o técnico português fará uma nova análise esta terça-feira de manhã. "O resultado sairá entre 24 e 48 horas", pode ler-se.

Na segunda-feira, Jorge Jesus já tinha adiantado que vai ficar de quarentena, embora se sentisse "uma pessoa completamente normal, sem sintomas nenhuns". "É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exatamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena", revelou o técnico ontem, através de um vídeo divulgado no Instagram.