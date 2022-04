Contrarrelógio para Coates ir a jogo

André Bucho Hoje às 21:09 Facebook

Capitão dos leões não fez parte do penúltimo treino antes do duelo com os minhotos. Treino de sábado é decisivo.

Em partida decisiva para a luta pelo título e para garantir o segundo lugar, está ainda em dúvida a presença do capitão Sebastián Coates, que na sessão desta sexta-feira continuou sem trabalhar com o resto da equipa, tendo treinado de forma condicionada no relvado e no ginásio, devido a fadiga muscular. Sábado é, assim, decisivo para que o uruguaio marque presença nas opções de Ruben Amorim para o encontro de domingo (20.30 horas, Sport TV1), frente ao Gil Vicente.

O central, de 31 anos, foi substituído aos 78 minutos no Bessa, de onde o emblema verde e branco trouxe uma vitória por 3-0, mas vinha de uma série de 11 jogos consecutivos onde disputou os 90 minutos. Na conferência após essa partida, Ruben Amorim justificou a substituição. "O Coates estava a sentir um desconforto na perna e fez sinal para o banco de suplentes. Ainda tentou aguentar um bocado, mas depois tivemos de o tirar", explicou, na altura.