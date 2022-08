Contratação de médio ditará chegada de reforço para o ataque do Sporting

André Bucho Hoje às 22:06 Facebook

SAD leonina quer contratar um "8" esta semana para o lugar de Matheus Nunes

A saída de Matheus Nunes para o Wolverhampton deixou Ruben Amorim sem a principal aposta para a posição "8" do meio-campo. Ora, o adeus ao internacional português levou a SAD leonina a aceder ao desejo do treinador de contar com um médio que preencha o buraco deixado por Matheus Nunes . Ao que o JN apurou, a prioridade é fechar o reforço com a maior celeridade, se possível ainda esta semana. Existe ainda a possibilidade de chegar mais um reforço para o ataque, mas tal dependerá do tempo disponível no mercado e também da identificação do alvo ideal do ponto de vista tático e, especialmente, das condições financeiras.

O leão tem vários jogadores referenciados para o centro do campo e, como já havíamos adiantado, André Almeida, do Vitória de Guimarães, é um deles, mas a sua contratação não gera consenso. Fran Navarro, do Gil Vicente, é um dos nomes apontados para o ataque, mas sem investidas reais da SAD leonina para já. Lá fora, a imprensa mexicana deu conta de uma investida do Sporting no avançado Henry Martín, do América, mas tal informação não se confirma.