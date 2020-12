"Contratações e Lucas Veríssimo? Se consegues muito bem, caso contrário segues para bingo"

Luís Antunes Hoje às 16:31 Facebook

O processo de contratação de Lucas Veríssimo, defesa central do Santos, continua num impasse, mas não afeta Jorge Jesus, que desvaloriza a demora, bem como anteriores ações no mercado como o caso de Cavani, atacante uruguaio desejado pelos encarnados.

"Nunca senti que existisse uma novela com Cavani e não sinto que haja com Lucas Veríssimo ou outro jogador. Novelas só na TV. Todos os clubes estão no mercado. Uns conseguem contratar outros não. E há quem demore mais tempo do que outros. São situações normais. Se consegues, muito bem, caso contrário segues para outro ou para Bingo", sublinhou o treinador na antevisão do confronto com o Paços de Ferreira, na Luz.

O responsável encarnado traçou rasgados elogios à formação dos castores. "Está fazer um bom campeonato, na sexta posição e com menos golos sofridos que o Benfica. A estatística diz que é a equipa com mais faltas do campeonato, mas isso é um problema para a arbitragem. Tem um jogo positivo e quem apresenta ideias positivas, normalmente, ganha mais e por isso está naquele lugar. Será um jogo difícil frente a um rival moralizado. Queremos estar a um nível mais alto do que o Paços e conseguir a vitória", sustentou.

Por outro lado, fez questão de esclarecer a questão do antijogo, um dos temas que acusou o Marítimo de praticar no último duelo da Liga. "Antijogo não é uma equipa organizar-se no sistema que o treinador entenda mais propício, se quisermos meter todos os jogadores atrás da linha da bola. Antijogo são fazer 30 faltas, aos dez minutos o guarda-redes começar a atirar-se para o chão ou a equipa perder a bola e o jogador cair para ver se o adversário a envia para fora. Isso sim é antijogo ou seja não são processos técnicos e táticos para demonstrar uma organização defensiva. Isso é o que o não defendo como também quem gosta de futebol. Agora a forma de jogar, mais ou menos defensiva, é estratégia e uma ideia de jogo que temos de respeitar", sublinhou.