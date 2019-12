Contratações falhadas: as pedras milionárias nos sapatinhos dos três grandes

Vasco Samouco Hoje às 13:42 Facebook

Há quem defenda que as contratações são como os melões. A sustentar esta teoria está a convicção, longe de ser científica mas com um quê de La Palice, de que só depois de começarem a jogar é que se sabe se um jogador é reforço ou simplesmente mais um, incapaz de acrescentar grande coisa e remetido a um papel secundário.

Ora, ao fim de meia temporada, já há nomes capazes de entrarem nessa categoria e nem Benfica, nem F. C. Porto nem Sporting têm muito que invejar uns aos outros.

Os três grandes do futebol português investiram nota graúda no reforço dos respetivos plantéis, em transferências e em salários, mas em três casos específicos o dinheiro não está a ter o retorno desportivo esperado. Se Raúl de Tomás era a fé em golos no Benfica, Renzo Saravia prometia dar estabilidade ao lado direito da defesa do F. C. Porto, enquanto Jesé Rodríguez chegou ao Sporting como o craque que queria, finalmente, dar corpo ao talento que lhe reconhecem e que em tempos idos lhe valeu o rótulo de grande esperança da "cantera" do Real Madrid.

Cinco meses depois, no entanto, nenhum cumpre o que lhe estava destinado e, à exceção de Saravia, nem se podem queixar de falta de oportunidades.

