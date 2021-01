Contratar com critério são palavras de ordem para o mercado de Inverno

Nuno A. Amaral Hoje às 13:54 Facebook

Retoques no F. C. Porto, Benfica, Sporting e Braga podem ser decisivos na apertada corrida pelos títulos.

O início do ano traz a habitual reabertura da janela de transferências, sem alterações de datas, ao contrário do que aconteceu na janela de verão, que se prolongou até ao princípio de outubro por efeitos da pandemia. Numa altura em que as limitações financeiras são transversais a todos os clubes portugueses e sabendo-se que no inverno se priorizam oportunidades de negócio e não grandes investimentos, perspetivam-se ataques cirúrgicos ao mercado por parte dos três grandes, sem esquecer o Braga, que também está na luta pelas três competições nacionais.

No F. C. Porto, Pinto da Costa afirmou há poucos dias que não tem previsto o reforço do plantel no mês de janeiro, mas o nome de Hulk está na agenda portista há várias semanas, possui o aval de Sérgio Conceição e o eventual regresso do atacante brasileiro à Invicta continua a ser possível, sendo o Palmeiras o maior rival dos dragões nesta corrida. No plantel portista, a maior lacuna reside no lado esquerdo da defesa, que só tem Zaidu como opção de raiz (Manafá e Malang Sarr são adaptações), mas a chegada de um novo jogador para essa posição é ainda uma incógnita.