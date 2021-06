Contrato de Messi termina quarta-feira e ainda não há anúncio de renovação

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:28 Facebook

O contrato de Leo Messi com o Barcelona termina esta quarta-feira à meia-noite. São horas importantes para o clube catalão e caso não haja renovação o argentino torna-se um jogador livre para assinar com qualquer clube.

A probabilidade de Messi continuar no Barcelona é muito grande. O desejo explícito de sair do clube na época passada era justificado pelo atrito com o antigo presidente Josep Bartomeu e pela falta de investimento na equipa para criar um projeto competitivo, à imagem daquilo que o Barcelona foi em anos anteriores.

Mas agora, com o novo presidente Joan Laporta e com as contratações de Memphis Depay, Eric García e sobretudo Agüero, Messi parece ter a questão do projeto resolvida. O jogador está a competir pela seleção da Argentina na Copa América e, segundo informa o jornal "AS", recebeu a proposta de renovação de contrato antes de partir para o Brasil.

A mesma fonte fala de uma proposta de dois anos para continuar no clube espanhol, seguido de uma aventura na liga norte-americana MLS e um lugar na estrutura do Barcelona, caso o jogador pretenda. Esta é uma proposta que pode agradar ao argentino, até pela questão fiscal nos Estados Unidos. No entanto, a parte desportiva parece ter sido sempre prioridade para Messi e, se seguir os conselhos de Pep Guardiola, terminará a carreira futebolística no clube catalão.

O Barcelona e os responsáveis de Messi estão a finalizar os últimos detalhes fiscais, situação importante para o jogador visto que já teve problemas com o fisco espanhol nos últimos anos.