Contrato e cláusula protegem desejo do F. C. Porto de segurar Conceição

Nuno A. Amaral Hoje às 00:15 Facebook

Twitter

Partilhar

SAD portista poderá ter de lidar, no final desta época, com o interesse do Inter no treinador. Tottenham e Chelsea também estão atentos.

A vitória na Luz manteve a equipa portista na luta pelo título e ainda há a Taça de Portugal para disputar, mas a próxima época também já mexe com o Dragão, com enfoque principal na continuidade do treinador. Na mira do Inter de Milão, de acordo com uma notícia dos últimos dias do diário italiano "Gazzetta dello Sport", Sérgio Conceição tem contrato com o F. C. Porto até junho de 2024, sendo que a SAD azul e branca está protegida por uma cláusula de rescisão ligeiramente inferior a 20 milhões de euros.

Como já foi dito publicamente pelo próprio, o desejo de Pinto da Costa é que Conceição cumpra o contrato atual ou até renove por mais anos, mas, a partir do final desta temporada, o presidente portista poderá ser confrontado com o interesse de "tubarões" europeus no técnico. Para além do Inter, o Chelsea e o Tottenham também procuram treinador para 2023/24 e Sérgio Conceição é um dos nomes que os dois clubes londrinos terão na agenda.