Contrato milionário perto de levar Uribe para o Catar

O médio colombiano termina no mês que vem o vínculo com os dragões e, ao que tudo o indica, deixará o F.C. Porto para aceitar uma proposta milionária asiática.

Uma proposta incomportável para a realidade financeira do F.C. Porto deverá levar à saída de Matheus Uribe dos dragões, no final desta temporada.

Apesar de a hipótese de renovar ainda não estar totalmente excluída, a saída do influente médio parece cada vez mais certa. O Al-Sadd, do Catar, acena ao jogador um vínculo de três épocas, com salário anual de 3,5 milhões de euros e um prémio de assinatura de quatro milhões de euros.