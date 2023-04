Convocatória da seleção de andebol com muitas novidades

Foi divulgada esta quarta-feira a convocatória de Portugal para os jogos diante a Turquia e o Luxemburgo, a contar para a qualificação para o Europeu de 2024, em andebol. Ao todo, são sete novidades nas escolhas de Paulo Jorge Pereira.

Com o primeiro lugar e o apuramento para o Europeu 2024 já garantidos, Paulo Jorge Pereira introduziu muitas caras novas na convocatória para os jogos contra a Turquia e o Luxemburgo.

Em destaque está Joaquim Nazaré, melhor marcador do campeonato espanhol, ao serviço do Ciudad Encantada. Os restantes estreantes são Diogo Rêma, Fábio Teixeira, Gustavo Oliveira, Miguel Pinto, Nuno Queirós e Ricardo Brandão.

PUB

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Diogo Valério (Marítimo) e Diogo Rêma (FC Gaia);

Pontas: Fábio Teixeira (Águas Santas), Pedro Oliveira (FC Gaia), Miguel Pinto (Águas Santas), e Francisco Tavares (Sporting);

Laterais: André Gomes (Melsungen), Gustavo Oliveira (Águas Santas), Salvador Salvador (Sporting) e Joaquim Nazaré (Ciudad Encantada);

Centrais: André Sousa (FC Porto) e Miguel Martins (Pick Szeged);

Pivôs: Nuno Queirós (Águas Santas), Ricardo Brandão (FC Gaia) e Tiago Sousa (Ademar León).

"Vamos fazer este próximo estágio com atletas que poderão um dia ter uma oportunidade de representar a Seleção Nacional numa situação um pouco diferente. Temos vários jovens e, normalmente, eu ligo-lhes sempre antes da convocatória ser tornada pública e senti muito orgulho vindo deles em poderem ter esta oportunidade de jogar com a Turquia e depois em casa com o Luxemburgo. Da minha parte, vou com um ânimo especial para este estágio. Primeiro, porque vamos encontrar alguns atletas que nunca estiveram na Seleção Nacional A, e são vários. Alguns deles ainda não os conheço pessoalmente, o que para mim é um atrativo especial, poder encontrá-los e ajudá-los a crescer como tem acontecido com todos os atletas que temos convocado com mais regularidade", disse Paulo Jorge Pereira, citado pela Federação Portuguesa de Andebol.