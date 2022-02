Cooper Kupp aparece na altura certa e dá Super Bowl aos Rams

JN/Agências Hoje às 09:16 Facebook

Um touchdown de Cooper Kupp, considerado o jogador mais valioso do jogo, a 1.25 minutos do fim, valeu no domingo o segundo Super Bowl aos anfitriões Los Angeles Rams, que bateram os Cincinatti Bengals por 23-20.

No SoFi Stadium, em Los Angeles, os Rams, que só tinham vencido a final do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL) em 2000, ainda sediados em St. Louis, acusaram a lesão de Odell Beckham Jr., mas, depois de deixarem os Bengals virar de 13-3 para 13-20, impuseram-se na parte final.

Após muitos 'drives' falhados, batidos pela defesa do conjunto de Cincinatti, o quarterback Matthew Stafford - que somou 283 jardas em passe, três touchwdowns e duas interceções - fez tudo bem no último, com 6.13 minutos para jogar.

Cooper Kupp foi a 'chave', não só por ter sido ele a concretizar o trouchdown, mas também porque, nesse último ataque dos californianos, ganhou muitas jardas e também faltas, que quase não existiram durante todo o jogo, mas também apareceram no fim.

Os Bengals ainda tiveram um último ataque, com 1.19 minutos para jogar, mas, a 48 segundos do fim, e depois a 43, não conseguiram avançar a jarda que precisavam, com Aaron Donald, num quarto down, a fazer o sack que acabou com o jogo.

Depois de Dwayne Johnson, 'The Rock', apresentar as equipas, os Bengals, que ganharam a moeda ao ar, escolherem receber a bola na segunda parte, pelo que abriram as 'hostilidades' na primeira, com um 'punt' para dar o primeiro ataque aos Rams.

Os anfitriões nada fizeram na primeira posse de bola, tal como os Bengals, que nem 10 jardas conseguiram avançar, mas, na segunda, chegaram ao touchdown.

Depois de salvarem um terceiro down por Cooper Kupp, marcaram os primeiros seis pontos em novo terceiro down, desta vez com um passe de Stafford para Odell Beckham Jr., que marcou um touchdown de 17 jardas, a 6.22 minutos do final do primeiro período.

Os Bengals voltaram a não avançar sequer 10 jardas, os Rams não fizeram melhor, mas, no ataque seguinte, o conjunto de Cincinnati começou a conseguir correr e, numa jogada que incluiu um grande passe de Burrow para Chase, marcou os primeiros três pontos, por Evan Mcpherson, com um pontapé de 29 jardas.

A equipa da casa acabou o primeiro período a vencer por 7-3, mas em pleno drive rumo a novo touchdown, conseguido com um passe de 11 jardas de Stafford para Cooper Kupp, e que aumentou a vantagem por 13-3. Falharam - sem rematar - o ponto extra.

Depois de vários ataques pouco desenvoltos, os Bengals fizeram, finalmente, um grande 'drive', no qual salvaram dois terceiros downs e acabaram com um 'touchdown', com Burrow a colocar a bola em Joe Mixon e este a fazer um excelente passe de seis jardas para Tee Higgings. Mcpherson fez o 13-10.

O ataque seguinte dos Rams revelou-se muito nefasto, com a lesão de Odell Beckham Jr., que já não voltou ao jogo, e afetou, claramente, o ataque do conjunto de Los Angeles, com Stafford a ver de seguida um passe intercetado por Jessie Bates.

A jogada acabou por não ter grande impacto, uma vez que não se marcaram mais pontos nos últimos dois minutos da primeira parte, apesar de os Bengals terem tido ainda dois ataques.

Seguiu-se o sempre muito aguardo espetáculo do intervalo, que não defraudou, com Dr. Dre, Snoop Dog, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent e Anderson Paak.

Voltou, então, o jogo e Burrow só precisou de um passe na segunda parte para conseguir novo touchwon, com um passe 'enorme' de 75 jardas para o 'bis' de Tee Higgings. Mcpherson marcou e o resultado virou para 13-17.

Os Rams acusaram, claramente, a reviravolta e Stafford somou, num ápice, uma segunda interceção, protagonizada por Chidobe Awuzie, que os Bengals capitalizaram com mais três pontos (13-20), com um pontapé de 38 jardas de McPherson.

No ataque seguinte, e depois de um parcial de 0-17, os Rams voltaram, finalmente, a pontuar, reduzindo para 16-20, num pontapé de Matt Gay, de 41 jardas.

Faltavam ainda 5.58 minutos para terminar o terceiro período e, depois, o jogo mudou radicalmente, com as duas defesas a passarem a superiorizar-se claramente aos ataques contrários, sucedendo-se os sacks e os punts.

O marcador esse manteve inalterável durante muitos minutos, mais precisamente até ao drive final dos Rams, que 'voltaram' no momento certo para vencer o Super Bowl, em casa, como os Tampa Bay Bucaneers a época passada, liderados por Tom Brady.