COP pede explicações ao Governo sobre regresso das competições

Comité Olímpico quer "orientações específicas" e rápidas para se defender a sustentabilidade das organizações desportivas na próxima época.

O Comité Olímpico de Portugal (COP) pediu esta terça-feira "orientações específicas" para a retoma das atividades desportivas, nomeadamente no que diz respeito "ao regresso das competições e à utilização das instalações interiores".

Em carta enviada ao Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, o COP nota a "necessidade" dessas orientações "serem emanadas tão rapidamente quanto possível", pois o organismo entende que das mesmas "muito dependerá a sustentabilidade das organizações desportivas, nomeadamente dos clubes, na preparação da próxima época desportiva".

No entender do COP, o restabelecimento de sinais de retoma da atividade "será essencial" para potenciar uma melhoria do processo de treino dos atletas que já puderam regressar à prática regular, nomeadamente de alto rendimento e seleções nacionais, para além de "resgatar a confiança dos restantes atletas que representam a larga maioria dos praticantes desportivos, assim como das respetivas famílias".