Copa Ibérica de jet ski e motas de água desloca-se para Alpendorada

A zona ribeirinha do parque de Lazer da vila de Alpendorada, no concelho do Marco de Canaveses, vai receber no próximo fim de semana a derradeira etapa da Copa Ibérica de jet ski e motas de água. A competição vai coroar os novos campeões ibéricos 2020.

A organização espera meia centena de pilotos portugueses e espanhóis, com destaque para a presença do campeão do mundo Gonçalo Rodrigues.

Nos últimos anos, a prova que deu origem ao GP do Marco de Canaveses tem-se realizado no parque fluvial do Tâmega, na cidade, sede do concelho. Porém, este ano a Copa Ibérica desce o rio até à vila de Alpendorada. "Este ano decidimos trazer a prova para o 'baixo concelho', no sentido de criar uma nova dinâmica e atrair novos públicos", justifica Paulo Couto, vereador do Desporto da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

O responsável garante que o Parque de Lazer de Alpendorada "tem todas as condições para acolher a prova em segurança e isso deixa-nos tranquilos. Esperamos um fim de semana de grande espetáculo. O GP do Marco de Canaveses é já uma referência", acrescenta Paulo Couto.

A competição é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Projet, e é homologada pela Federação Portuguesa de Motonáutica, Real Federación Española de Motonáutica e UIM - Union Internationale Motonautique.