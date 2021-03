Coração de Chaves volta a bater pelo Desportivo

JN Hoje às 18:41 Facebook

A cidade transmontana acordou, esta terça-feira, "pintada" com cartazes de apoio à equipa que, na véspera, venceu o Penafiel e deu um passo importante para continuar na luta pela subida à Liga principal de futebol.

O duelo entre flavienses e penafidelenses era importante nas contas da promoção, dado que ambos os emblemas procuravam manter as distâncias para Estoril, Vizela e Feirense, as equipas que ocupam os lugares que dão acesso ao principal escalão do futebol português e do play-off de subida.

A partida no Estádio engenheiro Manuel Branco Teixeira foi emocionante e decidida no quarto minuto de descontos, quando Roberto marcou o golo que deu a vitória ao Chaves e deixou a equipa a apenas quatro pontos do Feirense (terceiro) e a cinco do Vizela, segundo. O Estoril lidera a Liga 2, já com uma confortável vantagem de 11 pontos em relação ao segundo.

Cientes da importância do momento e, claro, impedidos de apoiar no estádio, devido à covid-19, os adeptos flavienses encheram o centro da cidade com tarjas de apoio à equipa, garantindo que "o coração voltou a bater".

O JN sabe que os jogadores do plantel agora liderado por Vítor Campelos ficou sensibilizado pelo gesto dos adeptos.