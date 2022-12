Jogador sul-coreano sem dormir e pedido em casamento

Cho Gue-sung, que CR7 terá mandado calar, virou estrela e foi obrigado a desligar o próprio telemóvel

O avançado sul-coreano Cho Gue-sung, autor de dois golos com o Gana (2-3), ficou em branco frente a Portugal (2-1), mas tornou-se famoso, por alegadamente Cristiano Ronaldo o ter mandado calar, no momento em que o capitão português foi substituído. CR7 e Fernando Santos rejeitaram a ideia de o desabafo ter tido como alvo o selecionador luso, mas a polémica subsiste e entretanto o jogador coreano viu o índice de popularidade disparar.

Num épice, o ponta de lança, de 24 anos, que joga no Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, passou de 30 mil para 1,6 milhões de seguidores, na rede social Instagram. Ficou sem dormir e foi mesmo obrigado a desligar o telemóvel, dado o volume de mensagens e de chamadas recebidas. "Ele queria concentrar-se no futebol, mas as mensagens não paravam de chegar", contou o jornalista coreano Seo Jung-hwan.