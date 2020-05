Coreia do Sul abre portas ao futebol com novas regras

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 19:17 Facebook

Campeonato sul coreano arrancou, na passada sexta-feira, com as bancadas vazias. Golos deixam de poder ser festejados em grupo e troca de camisolas no final do encontro não é permitida.

O futebol como o conhecíamos e fomos habituados a apreciar deixou de ser o mesmo. Pelo menos nos próximos tempos. O jogo inaugural da época 2020 na Coreia do Sul, onde o campeão Jeonbuk, orientado pelo treinador português José Morais, venceu o Suwon (1-0) foi transmitido para 36 países, entre os quais Portugal, através do Canal 11, mas também Inglaterra, Alemanha e Brasil.

Na primeira jornada, que terminou este domingo, com o duelo entre o Gangwon e o FC Seoul (3-1), foram várias as alterações visíveis. Começando pelos momentos que antecederam o apito inicial: nada de apertos de mão entre jogadores e treinadores, sendo que todas as equipas técnicas usaram máscara enquanto permaneceram no banco. Os habituais cumprimentos deram lugar a uma vénia executada em fila e frente a frente.

No que há hidratação diz respeito, cada jogador teve a sua garrafa identificada. O banal gesto de cuspir ou limpar o nariz em campo também é estritamente proibido e as conversas devem ser evitadas. Quem ousar desrespeitar as novas regras, ou porventura se esquecer da nova conjuntura, poderá ser alvo de sanções disciplinares.

Festejar um golo agora tem regras

E quem melhor para arrancar a nova era futebolística que um veterano com 20 anos de carreira? Lee Dong-guk, avançado de 41 anos, que já representou clubes como Werder Bremen e Middlesborough foi o autor do golo do Jeonbuk, aos 84 minutos, mas apesar da felicidade de ter sido decisivo, não escondeu a estranheza imposta pelas novas regras.

"Foi a primeira vez em toda a carreira que joguei sem público. Marcar e não ver ninguém nas bancadas é algo indescritível. Mas pela negativa", disse após o jogo. E por falar em conferências de imprensa, essas também não fogem às novas alterações. Deixaram de ser feitas numa sala fechada, para serem realizadas em pleno relvado.