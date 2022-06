Coreia do Sul, adversária de Portugal no Mundial, derrota Chile

JN Hoje às 14:46 Facebook

Sul-coreanos, orientados por Paulo Bento, responderam ao pesado desaire com o Brasil (5-1) com um triunfo por 2-0 diante do Chile.

A seleção asiática derrotou a congénere chilena graças aos golos de Hwang Hee-Chan e da estrela da companhia, Heung-min Son, avançado do Tottenham.

A Coreia do Sul jogou quase toda a segunda parte em superioridade numérica, devido à expulsão de Ibacache, aos 51 minutos.

Os sul-coreanos serão adversários de Portugal no grupo H da fase final do Campeonato do Mundo, juntamente com as seleções do Gana e do Uruguai.