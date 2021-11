Coreia do Sul aproxima-se do Mundial em jogo histórico para Paulo Bento

JN Hoje às 18:37 Facebook

O treinador português somou o 37.º jogo à frente da seleção asiática e passa a ser o terceiro selecionador com mais jogos pela Coreia do Sul, superando Guus Hiddink no pódio.

A Coreia do Sul e Paulo Bento estão a um passo de assegurarem a presença na fase final do Campeonato do Mundo de 2022. Depois do triunfo desta terça-feira sobre o Iraque (0-3), os sul-coreanos podem garantir o apuramento direto se vencerem o próximo jogo, frente à Líbia, em janeiro.

Hoje, em Doha (Catar), casa emprestada da seleção iraquiana, a Coreia do Sul venceu sem dificuldades, com três golos sem resposta, da autoria de Jae-Sung Lee, Son e Jeong.

Este jogo também foi especial para Paulo Bento, que passou a ser o terceiro selecionador com mais jogos à frente da Coreia do Sul (37). O treinador português ultrapassou Guus Hiddink e fica só atrás do alemão Uli Stielike, que tem 38 jogos, e de Huh Jung-Moo, que comandou a seleção sul-coreana em 56 jogos.

Recorde-se que Paulo Bento, que já é o treinador há mais tempo consecutivo no cargo, rumou à Coreia do Sul em agosto de 2018.