Coreia do Sul de Paulo Bento a um passo do Mundial

Comandados do treinador português podem apurar-se já hoje para o campeonato do mundo.

O percurso da Coreia do Sul na qualificação para o Mundial 2022, no Catar, vai de vento em popa. Sob orientação de Paulo Bento, a formação já não perde há 17 jogos consecutivos e está perto de garantir a presença no campeonato do mundo.

A Coreia do Sul venceu esta quinta-feira o Líbano por 1-0, e caso os Emirados Árabes Unidos não vença esta tarde a Síria, os coreanos garantem já uma vaga no Mundial do Catar. A formação de Paulo Bento soma 17 pontos, e neste cenário os Emirados Árabes Unidos ficariam com sete, não conseguindo matematicamente recuperar vantagem.